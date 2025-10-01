Генсек РФС Митрофанов: «Возвращение России на последнем конгрессе УЕФА не обсуждалось. Одно из СМИ собрало все интервью за последний год и опубликовало аналитическую справку»

Вопрос возвращения России не обсуждался на последнем конгрессе УЕФА.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее сообщалось , что 7 стран выступили за возвращение России на исполкоме УЕФА , Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение ограничений. Украина, Польша, Латвия, Англия высказались категорически против.

«В моем понимании, одно из СМИ собрало все интервью за последний год, соединило в единый документ и опубликовало аналитическую справку, как будто что-то обсуждалось. На последнем конгрессе в Албании вопрос нашего возвращения не обсуждался.

Год назад все страны Скандинавии, кроме Дании , которые категорически против возращения России, сказали, что у них есть национальный запрет. Но, по их мнению, было бы правильно УЕФА высказать свою позицию по данному вопросу. Чтобы они нас вернули, а дальше коммуницировали с их правительствами», – сказал Митрофанов.