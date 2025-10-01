Митрофанов о ситуации «Химок»: «Возбудили процедуру. Может быть отстранение от футбола на 10 и более лет. Если причастность Садыгова установят, передадим дело в ФИФА»
Об этом на встрече с бывшими сотрудниками клуба и депутатом Дмитрием Свищевым сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Мы в силу тех договоренностей, которые были, возбудили дисциплинарную процедуру, рассмотрение которой начнется завтра. Будем устанавливать круг лиц, который причастен к доведению клуба «Химки» до такой ситуации. Речь может идти о сроках от 10 и более лет отстранения от футбольной деятельности. Плюс о распространении наказания по всему миру.
В рамках процедуры будем устанавливать степень участия в том числе Туфана Садыгова. Для этого будем приглашать на опрос сотрудников «Химок». Если будет его причастность установлена, то дело будет также рассматриваться КДК и после передаваться в ФИФА, чтобы распространить его на весь мир», – сообщил Митрофанов.
Подмосковный клуб не получил лицензию Мир РПЛ на текущий сезон и объявил о прекращении деятельности. Позднее он был признан банкротом. По ходу прошлого сезона персонал и игроки клуба жаловались на долги по зарплате.
Летом также появилась информация о приобретении Садыговым 50% акций турецкой команды «Серик Беледиеспор».