Генсек РФС Митрофанов: «Формат Кубка можно и нужно апгрейдить. Я с первого дня не считаю его до конца спортивным»
В РФС заявили о желании улучшать формат Фонбет Кубка России.
«Формат Кубка можно и нужно апгрейдить, он должен развиваться. Я свое личное мнение высказывал, что с первого дня не считаю этот формат до конца спортивным, в нем есть минусы, связанные с тем, что Кубок – соревнование, которое приводит сильные клубы в регионы, где бы они никогда не оказались. Нам удалось заместить эту ситуацию компенсационными мерами.
Какие-то вещи можно обсуждать сколь угодно долго, но есть рабочая процедура, где мы с клубами и лигой обсуждаем инициативы, в том числе по изменению формата Кубка», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
