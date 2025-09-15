Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом»

Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов клуба.

Как информирует «РБ Спорт», письмо адресовано председателю комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрию Свищеву. Авторы указывают на вину бывшего инвестора клуба Туфана Садыгова и призывают помочь в решении ситуации.

9 сентября арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Ранее сотрудники «Химок» написали открытое письмо о зарплатных долгах и заявили, что готовы обратиться в ФИФА и УЕФА: «Информация о приобретении Садыговым «Серик Беледиеспор» стала шоком». РФС и РПЛ не отреагировали на открытое письмо.

«Без средств к существованию остались наши семьи, вынужденные отказывать себе в обычных жизненных потребностях. Однако возмещать нам задолженность никто не собирается. Ни один из руководителей клуба не предпринял никаких действий, чтобы нам заплатить, не понес ущерба или законного наказания по линии Уголовного и Административного кодексов.

Виновных нет – есть только потерпевшие. Но разве так бывает? Складывается ощущение, что мы вернулись в конец прошлого века, когда подобное беззаконие было широко распространено. А отсутствие реакции футбольных и спортивных властей на нашу проблему еще больше отягощает ситуацию и лишает нас надежды.

Все это очень удобно для бизнесмена, который реально владел, финансировал и управлял автономной некоммерческой организацией «Химки», – Туфана Аллахверди оглы Садыгова. Как выяснилось, он больше не отвечает за долги клуба, хотя в действительности являлся гарантом и единственным источником его существования.

По нашему мнению, Садыгов воспользовался лазейками в законодательстве и, будучи реальным хозяином и акционером клуба, вжился в роль мецената или благотворителя. Мы предполагаем, что учредителями ФК «Химки » были назначены подставные лица.

Последние генеральные директоры Оленев Н.С. и Брехов В.В. по сути были исполнительными директорами, занимаясь операционной деятельностью, но не финансируя клуб. В действительности же всеми значимыми процессами в «Химках», от спортивной селекции до расходов на жизнедеятельность, управлял Садыгов…

Наконец, мы хотели бы получить свои честно заработанные деньги и добиться наказания тех, кто избежал ответственности за нарушения российских законов…

Уважаемый Дмитрий Александрович! Убедительно просим вас разобраться, почему подобное стало возможным. Инвесторы в российском спорте не должны с такой легкостью избавляться от долгов, иначе он перестанет развиваться!» – говорится в письме.