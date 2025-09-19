В «Серик Беледиеспор» Юрана двухмесячная задержка зарплаты. 50% акций турецкого клуба летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов (Sport Baza)

В «Серик Беледиеспор» два месяца не выплачивают заработную плату.

Ранее сообщалось, что 50% акций турецкого клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Этим летом подмосковный клуб приостановил деятельность и был признан банкротом. Футболисты и сотрудники команды неоднократно жаловались на долги по зарплате.

Как стало известно Sport Baza, футболисты и персонал «Серик Беледиеспор» столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты. До сих пор неизвестно, выплачена ли она в полном объеме.

Этим летом команду возглавил Сергей Юран , также в нее перешли российские игроки: Дмитрий Тихий , Илья Берковский , Кирилл Гоцук , Расул Гусейнов, Александр Мартынов, Артем Юран и сын Туфана Садыгова Илья.

Туфан Садыгов о «Серик Беледиеспор»: «Откуда вы взяли, что это мой клуб, никакого отношения к нему не имею. Футбольными делами я не занимаюсь точно»

Садыгов о долгах «Химок»: «Не могу комментировать вопрос, звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше»