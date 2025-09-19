  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В «Серик Беледиеспор» Юрана двухмесячная задержка зарплаты. 50% акций турецкого клуба летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов (Sport Baza)
60

В «Серик Беледиеспор» Юрана двухмесячная задержка зарплаты. 50% акций турецкого клуба летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов (Sport Baza)

В «Серик Беледиеспор» два месяца не выплачивают заработную плату.

Ранее сообщалось, что 50% акций турецкого клуба приобрел экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. Этим летом подмосковный клуб приостановил деятельность и был признан банкротом. Футболисты и сотрудники команды неоднократно жаловались на долги по зарплате.

Как стало известно Sport Baza, футболисты и персонал «Серик Беледиеспор» столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты. До сих пор неизвестно, выплачена ли она в полном объеме.

Этим летом команду возглавил Сергей Юран, также в нее перешли российские игроки: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Расул Гусейнов, Александр Мартынов, Артем Юран и сын Туфана Садыгова Илья.

Туфан Садыгов о «Серик Беледиеспор»: «Откуда вы взяли, что это мой клуб, никакого отношения к нему не имею. Футбольными делами я не занимаюсь точно»

Садыгов о долгах «Химок»: «Не могу комментировать вопрос, звоните руководителям клуба. У меня нет информации, что там дальше»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Sport Baza
logoпремьер-лига Россия
logoД2 Турция
logoСерик Беледиеспор
Туфан Садыгов
logoХимки
деньги
logoДмитрий Тихий
logoАртем Юран
logoИлья Садыгов
logoСергей Юран
logoРасул Гусейнов
Александр Мартынов
logoИлья Берковский
logoКирилл Гоцук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Уровень первой лиги Турции выше, чем в ФНЛ, это не обсуждается. Футболистов приравнял бы к тем, кто играет в РПЛ». Защитник «Серик Беледиеспор» Тихий о турнирах
916 сентября, 16:42
Сотрудники «Химок» написали письмо в Госдуму из-за долгов по зарплате: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом»
7015 сентября, 16:34
Митрофанов о «Химках»: «РФС возбудил в КДК дело в отношении Садыгова из-за утраты клубом профессионального статуса. Я обращусь в ФИФА для запрета деятельности во всем мире пожизненно»
1311 сентября, 10:54
Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд – не хватит пальцев на двух руках»
126 августа, 20:56
Главные новости
Уверены, что «Челси» добьет Аморима? Тогда выбирайте победу Марески в «Предикторе»
4 минуты назадТелеграм
Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»
917 минут назад
Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА
10228 минут назад
Слот об «Эвертоне»: «Когда Жота скончался, они приехали на «Энфилд» – я оценил это. У них хорошая команда – есть игрок, стоивший 100 млн фунтов»
635 минут назад
Руководство «Спартака» склоняется к увольнению Станковича. Кахигао против – у него нет кандидата на замену («Чемпионат»)
7046 минут назад
У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. У «Барселоны» снизился более чем на 100 млн – до 351 млн
3249 минут назад
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
954 минуты назад
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Защитник побеждал в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом» и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 со сборной России
8556 минут назад
Алонсо о Винисиусе: «В «Реале» много важных игроков, он один из них. Я очень ценю каждого. Все в одной лодке»
7сегодня, 11:54
Ричардс не согласился с Каррагером, что «Челси» еще сильнее отстал от «Сити» и «Ливерпуля»: «Они выиграли клубный ЧМ, обыграв «ПСЖ». Джейми назвал КЧМ «трофеем Микки Мауса»
17сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»
6 минут назад
«Балтика» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафована на 10 тысяч рублей
6 минут назад
«Спартак» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» – за выходы Станковича и штаба на поле, оскорбления судьи фанатами и неподобающее поведение команды
8 минут назад
Аллегри об игре с «Удинезе»: «В «Милане» победы – норма, а не исключения. Это один из четырех самых важных матчей чемпионата. Нам нужно идти к цели шаг за шагом»
18 минут назад
Ткаченко об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Клуб понимал, что Аббосу лучше уйти. Его цена могла не вырасти»
220 минут назад
Садыгов о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор»: «Без комментариев»
629 минут назад
Ещенко о главной проблеме российского футбола: «Кто будет работать детским тренером за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только футболом»
538 минут назад
Солари про 8-е место в РПЛ: «Спартак» – великая команда, мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы можем исправить ситуацию»
238 минут назад
«Вильярреал» об интересе к Умярову: «Информация не соответствует действительности»
459 минут назад
Сафонов приобрел персональный экземпляр игры EA FC 26: «Пойду тренироваться на PS перед игрой за PSG 😁»
4сегодня, 12:00Фото