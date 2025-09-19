7

Садыгов о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор»: «Без комментариев»

Туфан Садыгов не ответил на вопрос о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор».

Ранее сообщалось, что футболисты и персонал турецкого клуба, 50% акций которого летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов, столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты.

«Без комментариев», – сказал Садыгов.

«Серик Беледиеспор» возглавляет Сергей Юран. Прошлым летом команду, выступающую во втором турецком дивизионе, перешли российские игроки: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Расул Гусейнов, Александр Мартынов, Артем Юран и сын Туфана Садыгова Илья.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
Р-Спорт
logoД2 Турция
logoСерик Беледиеспор
logoХимки
Туфан Садыгов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Балтика» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» оштрафована на 10 тысяч рублей
213 минут назад
Уверены, что «Челси» добьет Аморима? Тогда выбирайте победу Марески в «Предикторе»
14 минут назадТелеграм
Глава КДК о дисквалификации Станковича: «На всю страну прозвучало оскорбительное слово. Тренер сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял»
1527 минут назад
Станкович дисквалифицирован на месяц в РПЛ и Кубке за удаление в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» пропустит 5 игр, включая дерби с ЦСКА
12038 минут назад
Слот об «Эвертоне»: «Когда Жота скончался, они приехали на «Энфилд» – я оценил это. У них хорошая команда – есть игрок, стоивший 100 млн фунтов»
645 минут назад
Руководство «Спартака» склоняется к увольнению Станковича. Кахигао против – у него нет кандидата на замену («Чемпионат»)
8156 минут назад
У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. У «Барселоны» снизился более чем на 100 млн – до 351 млн
4459 минут назад
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
10сегодня, 12:10
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Защитник побеждал в РПЛ с ЦСКА и «Зенитом» и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 со сборной России
97сегодня, 12:08
Алонсо о Винисиусе: «В «Реале» много важных игроков, он один из них. Я очень ценю каждого. Все в одной лодке»
7сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола о Родри: «В среду он чувствовал дискомфорт, но сказал: «Против «Наполи» я буду в порядке», и сыграл просто потрясающе. С ним на поле «Сити» чувствует себя увереннее»
1 минуту назад
Гайич дисквалифицирован на 2 игры (одна – условно) за отмашку в матче ЦСКА с «Ростовом». Испытательный срок – 3 месяца
11 минуту назад
Кузьмин о Слуцком в «Москве»: «Перед финалом Кубка он вызвал Comedy Club – Харламова и Батрутдинова. Пошло расслабление, они шутили. К сожалению, не помогло – мы проиграли»
2 минуты назадВидео
Глава пресс‑службы «Спартака» Зеленов о дисквалификации Станковича: «Месяц – очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом»
59 минут назад
Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»
16 минут назад
«Спартак» оштрафован на 160 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо» – за выходы Станковича и штаба на поле, оскорбления судьи фанатами и неподобающее поведение команды
118 минут назад
Аллегри об игре с «Удинезе»: «В «Милане» победы – норма, а не исключения. Это один из четырех самых важных матчей чемпионата. Нам нужно идти к цели шаг за шагом»
28 минут назад
Ткаченко об уходе Файзуллаева из ЦСКА: «Клуб понимал, что Аббосу лучше уйти. Его цена могла не вырасти»
230 минут назад
Ещенко о главной проблеме российского футбола: «Кто будет работать детским тренером за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только футболом»
548 минут назад
Солари про 8-е место в РПЛ: «Спартак» – великая команда, мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы можем исправить ситуацию»
348 минут назад