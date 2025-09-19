Садыгов о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор»: «Без комментариев»

Туфан Садыгов не ответил на вопрос о задержках зарплат в «Серик Беледиеспор».

Ранее сообщалось , что футболисты и персонал турецкого клуба, 50% акций которого летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов, столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты.



«Без комментариев», – сказал Садыгов. «Серик Беледиеспор» возглавляет Сергей Юран. Прошлым летом команду, выступающую во втором турецком дивизионе, перешли российские игроки: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Расул Гусейнов, Александр Мартынов, Артем Юран и сын Туфана Садыгова Илья.