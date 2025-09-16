Депутат Свищев о письме сотрудников «Химок»: «Прокуратура проверяет этот вопрос, позиция Минспорта и РФС очевидна. Планируем очную встречу, прессу позовем, может»

Дмитрий Свищев отреагировал на письмо сотрудников «Химок» в адрес Госдумы.

9 сентября арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Ранее сотрудники клуба написали открытое письмо о зарплатных долгах и заявили, что готовы обратиться в ФИФА и УЕФА. РФС и РПЛ не отреагировали на открытое письмо.

В понедельник стало известно, что сотрудники «Химок» написали письмо в адрес первого заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Дмитрия Свищева: «Виновных нет – есть потерпевшие. Разве так бывает? Это удобно для бизнесмена Садыгова, который управлял клубом».

«Мы обрабатываем это обращение, планируем в ближайшее время очную встречу с бывшими сотрудниками «Химок». Может, и прессу туда позовем.

Дело касается спорта. С одной стороны, там ничего сложного. Понятно, что невыполненные условия работодателя. Прокуратура сейчас проверяет этот вопрос, позиция Минспорта и РФС очевидна», – сказал Дмитрий Свищев.