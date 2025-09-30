Павел Яковлев: «В «Спартаке» тяжело развиваться молодому, всегда нужен результат. Надеюсь, однажды народная команда захочет хотя бы два сезона поиграть воспитанниками»

Павел Яковлев заявил, что в «Спартаке» тяжело получать практику молодым игрокам.

«А кто у нас раскрывает своих, если не брать ЦСКА? Армейцы живут по средствам, не могут как «Спартак» покупать дорогих футболистов, поэтому дают шанс своим. Не думаю, что академия у красно-белых функционирует плохо, ведь там работают квалифицированные специалисты.

Жаль, что в «Спартаке» молодые не играют, появляются только на Кубок России или на 15 минут в чемпионате, не могут себя проявить. Надеюсь, что у Никиты Массалыги получится, и его чаще будут выпускать на поле. Парень хороший, на Кубок он неплохо играет.

В «Спартаке» тяжело развиваться молодому, потому что всегда нужен результат. Здесь никто не будет ждать и давать возможности развиваться. Либо ты приходишь и даешь сразу результат, либо едешь в аренду.

Я сам столкнулся с такой проблемой в «Спартаке». Любой футболист развивается только когда играет, выходит из зоны комфорта, а не тренируется и выходит за дубль. В «Спартаке» на это нет времени. Надеюсь, наступит время, когда красно-белые захотят хотя бы два сезона поиграть своими воспитанниками, не думая о результате.

Также вокруг ребят должны быть реально сильные легионеры, как Барко и Жедсон . В мое время был бразилец Алекс , на которого я смотрел, вытаращив глаза. Ты смотришь, как топовые иностранцы мыслят, готовятся к играм, тренируются, за счет чего ты становишься лучше. Играя с иностранцами, мне просто нужно было бежать в зону, а я понимал, что он отдаст передачу куда нужно.

Я бы хотел, чтобы в «Спартаке» дали играть молодым, как в ЦСКА . Народная команда должна дать двум-трем ребятам возможность на развитие, может кто-то из них выстрелит», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».