Яковлев об инфляции: «Чтобы пригласить в РПЛ топ-игрока, нужно заплатить не 30 млн евро, а 130. С новым лимитом будет меньше странных трансферов»
Павел Яковлев высказался о том, как новый лимит на легионеров повлияет на трансферы.
«Думаю, новый лимит поможет всем командам РПЛ, поскольку будет меньше странных трансферов с сомнительного качества легионерами. Раньше к нам приезжал Виллиан за 35 млн евро, и он реально давал разницу.
Чтобы сейчас пригласить в РПЛ топового футболиста, нужно заплатить не 30 млн, а 130, и тогда он будет давать качество. В нынешних реалиях за эти 30 млн приезжают просто нормальные футболисты, но они не играют на голову выше. В футболе произошла инфляция, купить по-настоящему крутого иностранца сложно», – сказал бывший игрок «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
