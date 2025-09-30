Яковлев об инфляции: «Чтобы пригласить в РПЛ топ-игрока, нужно заплатить не 30 млн евро, а 130. С новым лимитом будет меньше странных трансферов»

Павел Яковлев высказался о том, как новый лимит на легионеров повлияет на трансферы.

«Думаю, новый лимит поможет всем командам РПЛ, поскольку будет меньше странных трансферов с сомнительного качества легионерами. Раньше к нам приезжал Виллиан за 35 млн евро, и он реально давал разницу.

Чтобы сейчас пригласить в РПЛ топового футболиста, нужно заплатить не 30 млн, а 130, и тогда он будет давать качество. В нынешних реалиях за эти 30 млн приезжают просто нормальные футболисты, но они не играют на голову выше. В футболе произошла инфляция, купить по-настоящему крутого иностранца сложно», – сказал бывший игрок «Спартака».