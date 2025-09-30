Яковлев об авто: «Езжу на BMW. Уже вырос из возраста, чтобы гонять. В Москве сейчас по 500 камер на одной прямой, смысла в быстрых машинах нет»
Павел Яковлев рассказал, почему не превышает скорость в Москве.
Бывшего вингера «Спартака» спросили, на каком автомобиле он ездит.
– На BMW, всегда любил эту марку.
– В M-пакете?
– Не, я уже вырос из того возраста, чтобы гонять. В Москве сейчас по 500 камер стоит на одной прямой, смысла в быстрых машинах нет. Машина для меня сейчас – просто способ комфортного передвижения, что BMW дает в полной степени, – сказал Яковлев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Советский спорт»
