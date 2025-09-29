Павел Яковлев: «В России предвзятое отношение к иностранцам в любой сфере – если легионер, то он лучше. Обидно, что мы в своей стране им уделяем внимание, а о своих не думаем»

Павел Яковлев высказался относительно отношения к иностранцам в России.

«Раньше легионеры себя так не вели, более профессионально подходили к делу. Они не опаздывали на сборы, пропускали тренировки только по уважительным причинам.

Понятно, почему тренеры сейчас не применяют наказаний, ведь легионеры играют на ведущих ролях. Они могут озлобиться, наложить санкции, а иностранец потом вообще играть не захочет.

В России предвзятое отношение к иностранцам в любой сфере. Мол, если легионер, то он лучше. Даже на бытовом уровне мы так относимся. Надо ценить своих.

Обидно, что мы в своей стране уделяем внимание иностранцам, а о своих не думаем. Хорошо, что сейчас в этом плане стало получше, пошла тенденция на то, чтобы хвалить россиян, достойно себя проявляющих.

Валерий Карпин рассказывал, что когда он приехал играть в Испанию, ему нужно было быть на голову сильнее местного футболиста, а у нас с иностранцев пылинки сдувают.

Легионер уже понимает, что будет играть в старте, что бы не случилось. Если ошибается иностранец – ничего страшного, пусть играет дальше, а когда то же самое делает русский, то он отправляется на скамейку или в аренду.

Нужно сделать так, чтобы иностранцы доказывали свою состоятельность, а не приезжали уже на статусе основных. Они должны поднимать уровень нашего футбола, а за счёт этого и уровень местных молодых пацанов.

Не надо привозить, лишь бы просто привезти, а потом искать, как избавиться», – сказал бывший футболист «Спартака » Павел Яковлев.