Павел Яковлев: «В России предвзятое отношение к иностранцам в любой сфере – если легионер, то он лучше. Обидно, что мы в своей стране им уделяем внимание, а о своих не думаем»
«Раньше легионеры себя так не вели, более профессионально подходили к делу. Они не опаздывали на сборы, пропускали тренировки только по уважительным причинам.
Понятно, почему тренеры сейчас не применяют наказаний, ведь легионеры играют на ведущих ролях. Они могут озлобиться, наложить санкции, а иностранец потом вообще играть не захочет.
В России предвзятое отношение к иностранцам в любой сфере. Мол, если легионер, то он лучше. Даже на бытовом уровне мы так относимся. Надо ценить своих.
Обидно, что мы в своей стране уделяем внимание иностранцам, а о своих не думаем. Хорошо, что сейчас в этом плане стало получше, пошла тенденция на то, чтобы хвалить россиян, достойно себя проявляющих.
Валерий Карпин рассказывал, что когда он приехал играть в Испанию, ему нужно было быть на голову сильнее местного футболиста, а у нас с иностранцев пылинки сдувают.
Легионер уже понимает, что будет играть в старте, что бы не случилось. Если ошибается иностранец – ничего страшного, пусть играет дальше, а когда то же самое делает русский, то он отправляется на скамейку или в аренду.
Нужно сделать так, чтобы иностранцы доказывали свою состоятельность, а не приезжали уже на статусе основных. Они должны поднимать уровень нашего футбола, а за счёт этого и уровень местных молодых пацанов.
Не надо привозить, лишь бы просто привезти, а потом искать, как избавиться», – сказал бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев.