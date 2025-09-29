  • Спортс
  • Матч «Кайрата» и «Реала» принесет 2-3 млрд тенге и привлечет свыше 4 тысяч туристов, заявили в Министерстве туризма и спорта Казахстана. Все билеты на игру проданы
Все билеты на матч «Кайрата» с «Реалом» в Лиге чемпионов проданы.

Команды сыграют завтра во 2-м туре общего этапа турнира. Встреча пройдет в Алматы в 19:45 по московскому времени.

«Ожидается, что матч «Кайрат» – «Реал Мадрид» привлечет свыше 4 тысяч туристов и 2-3 млрд тенге (около 305-459 млн рублей – Спортс’‘)», – сообщил председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Казахстана Нуртас Карипбаев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Offside.kz
