Глава «Кайрата» Боранбаев о матче с «Реалом»: «Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Вдохновляет и трогает до слез»

Глава «Кайрата» считает, что матч с «Реалом» войдет в историю.

30 сентября «Кайрат» примет «Реал» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что «Кайрат» оказался в Лиге чемпионов , – это большое событие не только для Алматы, но и для всего Казахстана.

Когда я видел, как тысячи людей встречали «Реал » в аэропорту, на улицах города, – это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть. Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез», – сказал глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.