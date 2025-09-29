  • Спортс
Андрей Аршавин: «Поражения «Реала» для меня как бальзам на душу, всегда нравилась «Барселона». «Кайрат» победит, надеюсь»

Андрей Аршавин заявил, что надеется на победу «Кайрата» в матче с «Реалом».

30 сентября «Кайрат» примет «Реал» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Надеюсь, «Кайрат» победит. Каждое поражение «Реала» для меня как бальзам на душу.

Мне всегда нравился стиль «Барселоны», мне всегда хотелось так играть. Если когда-нибудь я стану тренером, я хотел бы перенести идеи «Барсы» на поле. Я болею за «Барселону» и считаю себя ее фанатом. Думаю, впервые я почувствовал себя болельщиком в 1992 году, когда Роналд Куман забил гол в финале [Кубка европейских чемпионов]. Тогда я начал следить за клубом».

О долгом перелете «Реала» в Алматы

«Для россиян и казахов нормально преодолевать такие расстояния, но для европейцев это все равно что семь раз пересечь континент».

О Хаби Алонсо

«Он проделал отличную работу в «Байере», но в «Реале» ему будет очень трудно играть так же. Как бы он ни старался, это не будет похоже на то, что он делал в Леверкузене», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России в интервью EFE.

