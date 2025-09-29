Роберто Карлос: «Алматы – хороший и красивый город. Погода не такая холодная, люди добрые и открытые»
Роберто Карлос поделился впечатлениями от пребывания в Казахстане.
Бывший защитник посетил Алматы в составе делегации «Реала» в преддверии завтрашнего матча во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».
«Алматы – хороший и красивый город. Погода не такая холодная.
Люди добрые, доброжелательные, открытые.
Есть все, чтобы называть Алматы большим городом», – сказал бразилец в рамках встречи с местными болельщиками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Meta-ratings.kz
