Роберто Карлос: «Алматы – хороший и красивый город. Погода не такая холодная, люди добрые и открытые»

Роберто Карлос поделился впечатлениями от пребывания в Казахстане.

Бывший защитник посетил Алматы в составе делегации «Реала » в преддверии завтрашнего матча во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом ».

«Алматы – хороший и красивый город. Погода не такая холодная.

Люди добрые, доброжелательные, открытые.

Есть все, чтобы называть Алматы большим городом», – сказал бразилец в рамках встречи с местными болельщиками.