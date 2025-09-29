Глава «Кайрата» Боранбаев о матче с «Реалом»: «Верю, что болельщики будут плакать не от боли поражения, а от гордости за свой клуб. Жду, что ребята будут играть смело, гордо и честно»

Глава «Кайрата» надеется, что команда покажет достойную игру в матче с «Реалом».

30 сентября «Кайрат» примет «Реал» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

«Реал » – это легенда футбола, и никто не спорит, что они фавориты. Но для меня важнее не то, что скажет табло после финального свистка, а то, с каким сердцем выйдет наша команда. Я жду, что ребята будут играть смело, гордо и честно – за клуб, за город, за страну. Что они оставят на поле всю душу и характер.

Сам факт этого матча уже вписан в историю, но я верю, что наша команда подарит Казахстану еще один момент, когда болельщики будут плакать не от боли поражения, а от гордости и радости за свой клуб», – сказал глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.