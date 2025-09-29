  • Спортс
  • Гурцкая о Шпилевском в «Пари НН»: «Губернатор должен признать провал и уволить всех, кто привел тренера. Он как киноактер: что-то бегает и подсказывает, его система существует только на бумаге»
4

Гурцкая о Шпилевском в «Пари НН»: «Губернатор должен признать провал и уволить всех, кто привел тренера. Он как киноактер: что-то бегает и подсказывает, его система существует только на бумаге»

Тимур Гурцкая раскритиковал работу Алексея Шпилевского в «Пари НН».

Команда белорусского специалиста уступила «Спартаку» (0:3) в туре Мир РПЛ.

– Остается 15 минут, счет 0:3, матч уже должен заканчиваться. Но камера 20 раз показывает Шпилевского. Он как киноактер: что-то бегает и подсказывает. У него зачем-то два секундомера с разными цветными кнопками и блокнот, в который он постоянно что-то записывает. Что это такое? Куда он смотрит?

Потом Шпилевский выступает после матча и говорит: «Мы играли неплохо. Мы играли системный футбол». Как неплохо? Вы вообще не приехали на матч, как это может быть неплохо? Что тогда было бы, если бы они играли плохо?

– Вы можете объяснить, на чем основана такая любовь «Пари НН» к Шпилевскому?

– Чем больше авантюра, тем больше вы выставляете себя дураком, признав, что это была авантюра. Поэтому до последнего люди будут говорить, что Шпилевский – непонятый человек. Сейчас губернатор должен признать провал, но тогда он должен уволить всех людей, кто привел Шпилевского. Готовы ли они на это? Не знаю. 

Я смотрел интервью со Шпилевским, где он говорил: «Надо опираться не на свои схемы, а на игроков, которые у вас есть. Чем сложнее схема, тем лучше вы должны понимать, смогут игроки это выполнить или нет». Эта система не будет работать с этими игроками. Они просто не могут выполнить то, что он говорит. Шпилевский не может оценить уровень своих игроков.

Его система существует только на бумаге – для студийных дискуссий. Конечно, можно разговаривать, но нужно и на практике показывать. На практике видно абсолютно другое. Его слова совершенно не соответствуют ситуации на поле, – сказал футбольный агент Гурцкая в выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Губернатор Нижегородской области о Шпилевском и «Пари НН» после 0:3: «Верим в тренера, зачем менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс «Спартака»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Тимур Гурцкая
