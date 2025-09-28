Шпилевский про 0:3: «Я бы тоже желал иметь скамейку, как у «Спартака», но это звучит как отговорка. Болельщики могут гордиться тем, как «Пари НН» играет сейчас»

Алексей Шпилевский отметил разницу в классе игроков «Пари НН» и «Спартака».

В матче 10-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили в гостях со счетом 0:3.

– Когда мы увидим эффективный футбол от «Пари НН»?

– Это мы еще раз обсудим внутри нашего спортивного блока. Были пожелания с моей стороны, которые не до конца были выполнены. Я бы тоже желал иметь такую скамейку, как у «Спартака ». Но это звучит как отговорка. Я действительно знал, куда иду. Мы проводим трансформацию клуба, и болельщики могут гордиться тем, как мы играем сейчас. Все остальное – вопрос времени, я уже это сказал команде.

Думаю, структурно то, что мы хотели, плюс‑минус и играли. Когда пропускаешь такие нелепые и легкие голы… Знаете, это идет в целом по сезону: четыре пенальти, сами себе забиваем, со стандартов несколько мячей… Ничего такого мы не пропускали, когда мы ничем не могли противодействовать. Понятно, что другой класс мастерства у соперника. Но не могу ничего предъявить ребятам. Играли смело. Вы никогда не увидите от меня, что мы будем закрываться и надеяться на бога. Все видели, что даже при счете 0:3 команда пыталась играть в свой футбол. Нам надо сконцентрироваться на матчах с нашими конкурентами.

Я злюсь из‑за голов, которые мы пропустили. Это простые голы, так нельзя делать. После этого не хватало агрессии. Мы должны продолжать работать и набирать очки с командами, которые находятся на нашем уровне, – сказал главный тренер «Пари НН ».