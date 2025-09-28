Губернатор Нижегородской области о Шпилевском и «Пари НН» после 0:3: «Верим в тренера, зачем менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс «Спартака»

Нижегородский губернатор верит в Алексея Шпилевского.

«Пари НН» под руководством белорусского специалиста уступил «Спартаку » в 10-м туре Мир РПЛ со счетом 0:3.

– Как вам игра?

– Плохо.

– Верите в Шпилевского?

– Верим.

– Что надо, чтобы улучшить результаты?

– Сами ответьте на этот вопрос, вы же все эксперты. Мы верим в тренера, зачем его менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс игроков «Спартака», игра не может радовать сегодня.

В целом у нас хорошая команда, коллектив. Ошибок не видим конкретных, многое определяет как предшествующие решения, так и обстоятельства, вплоть до личных травм, например, Эктова, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин .

