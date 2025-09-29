Ловчев о 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» ловил кайф от такого футбола. Соперник откровенно слабенький»

Евгений Ловчев доволен победой «Спартака» над «Пари НН» (3:0) в 10‑м туре РПЛ.

«Соперник совсем слабенький, откровенно слабенький. Но удовлетворение есть. Спать буду спокойно (улыбается).

Футболисты «Спартака» ловили кайф от такого футбола. А тренер «Пари НН » [Шпилевский], наверное, больше говорит, чем что‑то меняет. По большому счету команда не прибавляет», — сказал экс-игрок «Спартака ».