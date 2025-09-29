  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ловчев о 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» ловил кайф от такого футбола. Соперник откровенно слабенький»
4

Ловчев о 3:0 с «Пари НН»: «Спартак» ловил кайф от такого футбола. Соперник откровенно слабенький»

Евгений Ловчев доволен победой «Спартака» над «Пари НН» (3:0) в 10‑м туре РПЛ.

«Соперник совсем слабенький, откровенно слабенький. Но удовлетворение есть. Спать буду спокойно (улыбается).

Футболисты «Спартака» ловили кайф от такого футбола. А тренер «Пари НН» [Шпилевский], наверное, больше говорит, чем что‑то меняет. По большому счету команда не прибавляет», — сказал экс-игрок «Спартака».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?82419 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини об игре со «Спартаком»: «Согласен, что это класико, дерби. Для ЦСКА это особенный матч, большой вызов»
19вчера, 21:51
Сакич о «Спартаке»: «Нужно в каждом матче выходить с таким настроем, будто это последняя игра. Так и достигаются большие результаты. Дерби будет сложное, ЦСКА сейчас лидирует в таблице»
30вчера, 19:40
Зобнин на вопрос о том, что отсутствие Станковича идет на пользу «Спартаку»: «Это ваше ощущение, у нас все единомышленники. Его присутствие ощущается, даже когда его нет»
3вчера, 19:38
Главные новости
Пора создать команду в Фэнтези – второй тур ЛЧ стартует уже завтра!
3 минуты назад
Тренер «Кайрата» о «Реале»: «Там такие же люди играют. У них тяжелый график – три игры за 7-8 дней, длительный перелет. Мы должны выступить достойно»
119 минут назад
«МЮ» был ужасен в матче с «Брентфордом». Аморим казался мессией, но, похоже, такой ход не сработал». Джо Коул о тренере
556 минут назад
ЦСКА – лидер РПЛ, «Барса» обогнала «Реал», победы «Спартака», «Арсенала» и «Милана», Маркес – семикратный чемпион MotoGP, Бажанова стала гендиректором ФФККР и другие новости
8сегодня, 04:12
Губернатор недоволен 3-м местом «Факела»: «Обсудим с Шалимовым и Асхабадзе необходимые меры для скорейшего изменения ситуации»
20сегодня, 03:45
Круговой об 1:0 ЦСКА с «Балтикой»: «После матча не было сил ни на что – в раздевалке просто молча смотрели друг на друга»
6сегодня, 03:14
Мостовой о 3-м месте «Краснодара»: «Им тяжело. Основной состав все тянет на себе, две‑три замены только есть»
5сегодня, 02:53
Томори о 1-м месте «Милана»: «Аллегри сказал, что мы не должны пропускать так много, как в прошлом сезоне. Нельзя оставлять свободные зоны и бегать по всему полю в попытке отобрать мяч»
10сегодня, 01:56
У Родри болит колено, на котором он рвал «кресты», сообщил Пеп. Хавбек «Сити» пропустил игру с «Бернли» в субботу
28вчера, 22:04
Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»
24вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Насафа», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
3 минуты назад
«Шансы ЦСКА на чемпионство — 50 на 50. «Зенит» — лучшая команда на данный момент». Попов о гонке в РПЛ
34 минуты назад
Чемпионат Италии. «Лацио» в гостях у «Дженоа», «Торино» против «Пармы»
6449 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Енисея», «Спартак» Кострома примет «Волгу», «Урал» сыграет со СКА
19сегодня, 04:53
Два ассиста Карраскаля помогли «Фламенго» победить «Коринтианс», у которого забил экс-форвард «Зенита» Алберто
1сегодня, 04:00
Девушка Альвареса покинула ложу перед пенальти в игре с «Реалом». Она не может смотреть, когда Хулиан бьет с точки
16сегодня, 03:31
Соломин об ужесточении лимита: «Сильно не скажется на уровне РПЛ. Будет только лучше, если легионеров станет меньше. Местным нужно давать шанс»
7сегодня, 02:30
«Кузяев – легендарный футболист. Он пять раз выигрывал чемпионат с «Зенитом». Форвард «Рубина» Сиве о хавбеке
4сегодня, 02:16
Наумов не верит в чемпионство «Локо»: «Очень слабо играет позиционно. Против команд ниже классом нужно действовать с позиции силы»
6сегодня, 01:38
Гендиректор «Балтики» о 1-м поражении в РПЛ: «Не думаю, что ребята из-за этого сникнут. Мы максималисты, ставим перед собой самые высокие задачи»
1сегодня, 01:18