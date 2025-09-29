Дивеев о продолжении карьеры: «Готов поехать в топ-6 лиг. Шестая – Турция, хотел бы там попробовать свои силы»

Игорь Дивеев был бы не против поиграть в чемпионате Турции.

«Если будет предложение из Европы, буду думать. Решение буду принимать вместе с командой и женой.

Желание уехать? Смотря куда. Точно готов поехать в топ-6 лиг.

Какая шестая лига? Допустим, Турция. Почему нет? Хотел бы там попробовать свои силы», – сказал защитник ЦСКА .

В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 10 матчей и забил 3 гола. Transfermarkt оценивает россиянина в 8 миллионов евро.