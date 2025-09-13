Агент Дивеева о возможном отъезде игрока в Европу: «У Игоря все хорошо в России. Не собираемся целенаправленно искать варианты перехода»

Агент Игоря Дивеева сказал, что игрок не стремится к переезду в Европу.

Вчера стало известно, что 25-летний защитник продлил контракт с ЦСКА до 2029 года.

– Следующим шагом в карьере Дивеева видите именно переезд в Европу?

– У нас нет такого пункта. Если будет достойное предложение, мы его рассмотрим с учетом договоренностей, которые есть с ЦСКА.

У Игоря все хорошо в России – он играет, находится на ведущих позициях, хорошие условия. Мы не собираемся целенаправленно искать варианты для перехода, - сказал Олег Еремин .