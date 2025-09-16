Дивеев о российских игроках за границей: «Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в России футбол на высоком уровне»

Игорь Дивеев поделился мнением об отъезде российских игроков в Европу.

– После ухода Роши ваши шансы уехать в Европу сократились? Потому что есть ощущение, что не на кого оставить центр обороны.

– Если придет хорошее предложение – как для меня, так и для клуба, – почему бы и нет? Пока у меня контракт с ЦСКА, буду качественно выполнять работу здесь. Будущее зависит от меня, от ЦСКА и от клуба, который, возможно, захочет меня пригласить в будущем.

– Есть мнение, что топовые российские игроки не должны стремиться уехать в Европу – лучше играть в России, радовать болельщиков здесь и повышать своим присутствием уровень РПЛ. Что можете сказать этим людям?

– А разве они не рады, что Сафонов играет в «ПСЖ », их не радует, что он выиграл Лигу чемпионов, играл против «Баварии»? Его присутствие в «ПСЖ» потенциально может помочь уехать другим российским футболистам.

Наоборот, здорово, когда русский игрок выступает за границей. Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в этой стране футбол на высоком уровне. А то иной раз сюда приезжают игроки, думают, что тут колхоз, и сейчас они покажут класс. А тут не колхоз – тут на тренировках тебе ноги могут оторвать, – сказал защитник ЦСКА .