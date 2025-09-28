  • Спортс
15

Игорь Дивеев: «Футбол вообще редко смотрю – бывает, дерби, или «Зенит» с «Краснодаром». Надо в чем‑то другом развиваться»

Игорь Дивеев признался, что редко смотрит футбольные матчи.

– «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом». На вас это сказывается ментально?

– Нет, вообще. Я не смотрю другие матчи. Иногда бывает [смотрю] дерби, или «Зенит» с «Краснодаром».

Честно, футбол вообще редко смотрю. Я тренируюсь, играю и не хочу терять время на это. Надо в другом чем‑то развиваться. Да, какие‑то матчи интересные, но не прям весь турнир, – сказал защитник ЦСКА.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79619 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
