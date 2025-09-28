Игорь Дивеев: «Футбол вообще редко смотрю – бывает, дерби, или «Зенит» с «Краснодаром». Надо в чем‑то другом развиваться»
Игорь Дивеев признался, что редко смотрит футбольные матчи.
– «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом». На вас это сказывается ментально?
– Нет, вообще. Я не смотрю другие матчи. Иногда бывает [смотрю] дерби, или «Зенит» с «Краснодаром».
Честно, футбол вообще редко смотрю. Я тренируюсь, играю и не хочу терять время на это. Надо в другом чем‑то развиваться. Да, какие‑то матчи интересные, но не прям весь турнир, – сказал защитник ЦСКА.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79619 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости