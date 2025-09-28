Игорь Дивеев: «Футбол вообще редко смотрю – бывает, дерби, или «Зенит» с «Краснодаром». Надо в чем‑то другом развиваться»

Игорь Дивеев признался, что редко смотрит футбольные матчи.

– «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом». На вас это сказывается ментально?

– Нет, вообще. Я не смотрю другие матчи. Иногда бывает [смотрю] дерби, или «Зенит » с «Краснодаром ».

Честно, футбол вообще редко смотрю. Я тренируюсь, играю и не хочу терять время на это. Надо в другом чем‑то развиваться. Да, какие‑то матчи интересные, но не прям весь турнир, – сказал защитник ЦСКА .