Вальверде об игре с «Кайратом»: «Пусть это будет матч-реванш – поражение в дерби было огромным ударом. «Реал» должен выйти с другим настроем и победить»

Федерико Вальверде отметил важность матча с «Кайратом» после поражения в дерби.

«Реал» завтра в гостях сыграет с клубом из Казахстана во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В субботу «сливочные» уступили «Атлетико » (2:5) в мадридском дерби в рамках Ла Лиги .

«[Нужно] попытаться изменить то, что было на днях, выйти с другим настроем и победить. Пусть это будет небольшой матч-реванш, чтобы изменить динамику.

Это были очень тяжелые два дня, испорченные поражением. Это был огромный удар. Мы много разговаривали. С тех пор, как я играю в «Мадриде», такое случалось нечасто, было очень много обсуждений. Нужно измениться как можно быстрее. Мы сделали упор на настрой на поле.

Также было много разговоров с тренером. Завтра первый матч, в котором можно изменить все это», – сказал полузащитник «Реала ».