  • Алонсо перед «Кайратом»: «Реал» находится на этапе строительства. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два назад»
Алонсо перед «Кайратом»: «Реал» находится на этапе строительства. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два назад»

Хаби Алонсо дал комментарий в преддверии матча против «Кайрата».

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это матч Лиги чемпионов. Мы хотим победить, и не имеет значения, кто наш соперник и где проходит матч. Важно хорошо начать игру. Мы уже победили в первом туре дома и хотим набрать очки на выезде.

Я не заметил недостатка в разговорах [внутри команды после матча с «Атлетико»] – видел, что они есть. И они необходимы для выработки плана игры и формирования духа. Мы находимся на этапе строительства. Не знаю, сколько это продлится. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два шага назад. Мы будем совершенствоваться.

Мы посмотрели матчи «Кайрата» против «Селтика» и «Спортинга». У них есть хорошо сформированный костяк, различные варианты атак. Они умеют хорошо комбинировать, играют вертикально. Они способны хорошо бороться», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

