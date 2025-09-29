Алонсо перед «Кайратом»: «Реал» находится на этапе строительства. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два назад»

Хаби Алонсо дал комментарий в преддверии матча против «Кайрата».

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Это матч Лиги чемпионов. Мы хотим победить, и не имеет значения, кто наш соперник и где проходит матч. Важно хорошо начать игру. Мы уже победили в первом туре дома и хотим набрать очки на выезде.

Я не заметил недостатка в разговорах [внутри команды после матча с «Атлетико»] – видел, что они есть. И они необходимы для выработки плана игры и формирования духа. Мы находимся на этапе строительства. Не знаю, сколько это продлится. Иногда, чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать два шага назад. Мы будем совершенствоваться.

Мы посмотрели матчи «Кайрата » против «Селтика» и «Спортинга». У них есть хорошо сформированный костяк, различные варианты атак. Они умеют хорошо комбинировать, играют вертикально. Они способны хорошо бороться», – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .