Тренер «Кайрата» Уразбахтин о «Реале»: «Идеи Алонсо еще не реализованы на 100%. Требования другие по сравнению с Анчелотти. Невероятно то, чего добился Хаби в «Байере»
30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Признаюсь, я следил за «Байером», когда там работал Хаби Алонсо. Я многому научился, просматривая их игры. Мне очень понравилась его работа в Леверкузене.
Я даже смотрел тренировки, когда мог найти их в интернете. Я как тренер почерпнул очень многое.
Он работал с великими тренерами. То, чего он добился с «Байером», невероятно. 51 матч без поражений. Это, безусловно, высший уровень. Для меня будет большой честью увидеть его и, конечно, сыграть против него.
Невооруженным глазом видно, что требования другие по сравнению с Карло Анчелотти. Но четыре месяца – это не четыре года.
Изменения уже видны, но идеи Алонсо еще не реализованы на 100%», – сказал главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин в интервью EFE.