Тренер «Кайрата» Уразбахтин о «Реале»: «Идеи Алонсо еще не реализованы на 100%. Требования другие по сравнению с Анчелотти. Невероятно то, чего добился Хаби в «Байере»

Рафаэль Уразбахтин высказался о работе Хаби Алонсо.

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала » в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Признаюсь, я следил за «Байером», когда там работал Хаби Алонсо . Я многому научился, просматривая их игры. Мне очень понравилась его работа в Леверкузене.

Я даже смотрел тренировки, когда мог найти их в интернете. Я как тренер почерпнул очень многое.

Он работал с великими тренерами. То, чего он добился с «Байером», невероятно. 51 матч без поражений. Это, безусловно, высший уровень. Для меня будет большой честью увидеть его и, конечно, сыграть против него.

Невооруженным глазом видно, что требования другие по сравнению с Карло Анчелотти . Но четыре месяца – это не четыре года.

Изменения уже видны, но идеи Алонсо еще не реализованы на 100%», – сказал главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин в интервью EFE.