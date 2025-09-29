Алонсо о долгом перелете «Реала» в Казахстан: «Это не оправдание. Просто еще один матч, необходимо адаптироваться»

Хаби Алонсо не считает оправданием долгий перелет «Реала» в Казахстан.

Во вторник «Реал» сыграет с «Кайратом » на выезде во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Сообщалось , что перелет из Мадрида в Алматы занял семь часов.

«Необходимо адаптироваться. Мы немного изменили привычный план действий, но в футболе самые умные команды лучше всех умеют адаптироваться.

Это просто еще один матч, и это не препятствие и не оправдание. После того как мы начали с победы, мы хотим продолжить в том же духе», – сказал главный тренер «Реала».