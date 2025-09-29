КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также рассмотрят выбегание фанатов на поле после игры с «Акроном»

КДК РФС накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Артема Дзюбы.

В матче 10-го тура чемпионата России грозненцы дома победили «Акрон » (3:0). Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит два эпизода этой встречи.

«Выбегание двух болельщиков на поле после окончания матча. Плюс болельщики «Ахмата » кричали оскорбительные выражения в адрес Дзюбы », – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК оштрафовал «Краснодар» на 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет»