КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также рассмотрят выбегание фанатов на поле после игры с «Акроном»
КДК РФС накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Артема Дзюбы.
В матче 10-го тура чемпионата России грозненцы дома победили «Акрон» (3:0). Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит два эпизода этой встречи.
«Выбегание двух болельщиков на поле после окончания матча. Плюс болельщики «Ахмата» кричали оскорбительные выражения в адрес Дзюбы», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
КДК оштрафовал «Краснодар» на 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
