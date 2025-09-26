Тренер вратарей ЦСКА Крамаренко дисквалифицирован на 2 матча Кубка России (1 – условно) за ненормативную лексику в игре с «Балтикой»
Тренер вратарей ЦСКА наказан за удаление в игре 4-го тура группового этапа турнира с «Балтикой» (1:1, 9:10 по пен.).
О дисквалификации Крамаренко рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
«Крамаренко агрессивно вел себя. В заседании он принимал участие, как и судьи, чтобы понять, что было за агрессивное поведение. Главный тренер «Балтики» Талалаев аплодировал в сторону скамейки ЦСКА после отмененного гола калининградцев, и Крамаренко так среагировал. Он вышел из технической зоны и направился в сторону скамейки «Балтики» и использовал ненормативную лексику.
На заседании Крамаренко извинился и сказал, что подобное поведение неприемлемо, так как он работает в ЦСКА, является публичным лицом. В дальнейшем пообещал исключить такое поведение.
Это первое нарушение Крамаренко в его карьере, мы приняли следующее решение: дисквалификация на два матча Кубка России. Один реальный, один – условный. Испытательный срок – один год», — сказал Григорьянц.