  «Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука
«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука

«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом».

Встреча Пути регионов FONBET Кубка России прошла в среду и завершилась победой «Фанкома» (1:1, 5:3 – по пенальти).

За любительский клуб сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме. В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал футболиста на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS), позднее дисквалификация была продлена. Ранее воспитанник «Спартака» в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело. Футболист должен выплатить клубу 10 млн рублей.

Клуб подал протест в КДК?

– Собираем все материалы для подачи.

От «Чайки» пришел ответ по Федчуку?

– Да.

Футболист не погасил долг?

– Нет, – сказал спортивный директор «Уфы» Анзор Саная

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
