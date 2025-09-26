«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука

«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом».

Встреча Пути регионов FONBET Кубка России прошла в среду и завершилась победой «Фанкома » (1:1, 5:3 – по пенальти).

За любительский клуб сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме. В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал футболиста на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS), позднее дисквалификация была продлена. Ранее воспитанник «Спартака» в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело. Футболист должен выплатить клубу 10 млн рублей.

– Клуб подал протест в КДК?

– Собираем все материалы для подачи.

– От «Чайки» пришел ответ по Федчуку?

– Да.

– Футболист не погасил долг?

– Нет, – сказал спортивный директор «Уфы» Анзор Саная .