«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука
«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом».
Встреча Пути регионов FONBET Кубка России прошла в среду и завершилась победой «Фанкома» (1:1, 5:3 – по пенальти).
За любительский клуб сыграл нападающий Артем Федчук, он вышел на поле во втором тайме. В марте 2024 года КДК РФС дисквалифицировал футболиста на один год за несоблюдение решения Спортивного арбитражного суда (CAS), позднее дисквалификация была продлена. Ранее воспитанник «Спартака» в одностороннем порядке разорвал контракт с «Чайкой», клуб обратился в суд и выиграл дело. Футболист должен выплатить клубу 10 млн рублей.
– Клуб подал протест в КДК?
– Собираем все материалы для подачи.
– От «Чайки» пришел ответ по Федчуку?
– Да.
– Футболист не погасил долг?
– Нет, – сказал спортивный директор «Уфы» Анзор Саная.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69796 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости