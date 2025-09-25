КДК дисквалифицировал хавбека «Сочи» Крамарича на 2 игры РПЛ за брань в адрес помощника судьи после матча с ЦСКА
Хавбека «Сочи» Мартина Крамарича отстранили на 2 игры за брань в адрес арбитра.
После поражения «Сочи» от ЦСКА (1:3) в 9-м туре Мир РПЛ Крамарич повздорил с одним из помощников арбитра Алексея Сухого в подтрибунном помещении. Впоследствии словенец извинился за свое поведение.
«После окончания матча «Сочи» – ЦСКА в подтрибунном помещении Крамарич оскорбил первого помощника арбитра нецензурной бранью. Крамарич был на заседании по ВКС.
Получили рапорт от помощника судьи. Он сказал, что был мат в отношении судьи. Крамарич подтвердил, что такое выражение было. Крамарич дисквалифицирован на два матча РПЛ, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
