КДК дисквалифицировал хавбека «Сочи» Крамарича на 2 игры РПЛ за брань в адрес помощника судьи после матча с ЦСКА

Хавбека «Сочи» Мартина Крамарича отстранили на 2 игры за брань в адрес арбитра.

После поражения «Сочи» от ЦСКА (1:3) в 9-м туре Мир РПЛ Крамарич повздорил с одним из помощников арбитра Алексея Сухого в подтрибунном помещении. Впоследствии словенец извинился за свое поведение.

«После окончания матча «Сочи » – ЦСКА в подтрибунном помещении Крамарич оскорбил первого помощника арбитра нецензурной бранью. Крамарич был на заседании по ВКС.

Получили рапорт от помощника судьи. Он сказал, что был мат в отношении судьи. Крамарич подтвердил, что такое выражение было. Крамарич дисквалифицирован на два матча РПЛ , – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.