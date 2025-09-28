Деменко о Глушенкове: «Семак доверяет Максиму, а он доказывает, что мотивирован. Сейчас он лидер «Зенита» и один из лучших игроков РПЛ в своей лучшей форме»

Максим Деменко считает, что Максим Глушенков сильно влияет на игру «Зенита».

Петербуржцы разгромили «Оренбург » (5:2) в матче 10‑го тура Мир РПЛ . Глушенков забил четыре гола в этой встрече. На счету 26‑летнего полузащитника 6 голов в 8 матчах чемпионата России.

«Максим сейчас понимает свой момент. Максиму доверяет Сергей Богданович [Семак ], и футболист сам доказывает, что он мотивирован.

Надеемся, что у Глушенкова все так же будет хорошо, и его не будут преследовать травмы. На игру «Зенита» он сейчас очень сильно влияет. Максим ключевой игрок в атаке «Зенита».

Мы видели его лидерские качества и в игре с «Краснодаром», и сейчас. Он сейчас лидер команды. В своей лучшей форме он становится одним из лучших игроков чемпионата», – сказал бывший полузащитник «Зенита ».