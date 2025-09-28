Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
Максим Глушенков высказался после покера «Оренбургу» (5:2).
– Как оцените тот факт, что забили четыре гола?
– Конечно, рад, потому что это мой первый покер в карьере.
– Мяч забрали на память?
– Да.
– Что с ним сделаете?
– Определю на подставочку, он займет место там, где все мои награды.
– С учетом гола «Краснодару» у вас пять мячей в двух матчах. Больше чем было до этого в восьми турах. Поймали волну?
– Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу (улыбается). Главное, чтобы все это продолжалось, – сказал хавбек «Зенита».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77097 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости