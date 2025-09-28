Кобелев о «Зените»: «Глушенков и Вендел конструируют игру команды. У Максима есть лидерские качества, ему нужно хорошее психологическое состояние»

Андрей Кобелев считает Максима Глушенкова и Вендела ключевыми игроками «Зенита».

Петербуржцы дома разгромили «Оренбург» (5:2) в 10‑м туре Мир РПЛ . Глушенков забил четыре гола в матче. В текущем сезоне чемпионата России на счету 26‑летнего полузащитника 6 мячей в 8 играх.

– Насколько велико влияние Глушенкова на игру «Зенита» на данный момент?

– Мы так же говорили о хорошей игре Глушенкова в начале прошлого сезона. Потом случилась травма… И в этом сезоне он тоже в какой‑то момент перестал попадать в основной состав. Но то, что у него есть лидерские качества и качества, которые помогают создавать и реализовывать моменты – никто в этом не сомневается. Потому в первую очередь он должен обрести хорошее психологическое состояние, а с этим придет и уверенность.

Что же касается его игры в «Зените» на сегодняшний день, то Глушенков, когда он в порядке, и Вендел конструируют всю игру команды.

– Когда Глушенков находится в форме, он может считаться лучшим игроком чемпионата?

– Давайте посмотрим дальше. Прошла только одна треть чемпионата. Еще месяцев семь играть. Так что все будет зависеть от того, какое место займет «Зенит» по итогам сезона, и как Глушенков вместе с другими футболистами проведет весь чемпионат, – сказал бывший полузащитник сине‑бело‑голубых.