  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кобелев о «Зените»: «Глушенков и Вендел конструируют игру команды. У Максима есть лидерские качества, ему нужно хорошее психологическое состояние»
3

Кобелев о «Зените»: «Глушенков и Вендел конструируют игру команды. У Максима есть лидерские качества, ему нужно хорошее психологическое состояние»

Андрей Кобелев считает Максима Глушенкова и Вендела ключевыми игроками «Зенита».

Петербуржцы дома разгромили «Оренбург» (5:2) в 10‑м туре Мир РПЛ. Глушенков забил четыре гола в матче. В текущем сезоне чемпионата России на счету 26‑летнего полузащитника 6 мячей в 8 играх.

– Насколько велико влияние Глушенкова на игру «Зенита» на данный момент?

– Мы так же говорили о хорошей игре Глушенкова в начале прошлого сезона. Потом случилась травма… И в этом сезоне он тоже в какой‑то момент перестал попадать в основной состав. Но то, что у него есть лидерские качества и качества, которые помогают создавать и реализовывать моменты – никто в этом не сомневается. Потому в первую очередь он должен обрести хорошее психологическое состояние, а с этим придет и уверенность.

Что же касается его игры в «Зените» на сегодняшний день, то Глушенков, когда он в порядке, и Вендел конструируют всю игру команды.

– Когда Глушенков находится в форме, он может считаться лучшим игроком чемпионата?

– Давайте посмотрим дальше. Прошла только одна треть чемпионата. Еще месяцев семь играть. Так что все будет зависеть от того, какое место займет «Зенит» по итогам сезона, и как Глушенков вместе с другими футболистами проведет весь чемпионат, – сказал бывший полузащитник сине‑бело‑голубых.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77501 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoВендел
logoМатч ТВ
logoтравмы
logoАндрей Кобелев
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
29сегодня, 08:52
Орлов о 5 голах Глушенкова в 2 играх: «Не сказал бы, что Семак перевоспитал его. Максим сам все понял. Сергей Богданыч просто не стал мешать»
21сегодня, 07:55
Алип о 5 голах Глушенкова в 2 играх: «Отношение поменял. Чуть по‑другому думать начал»
16сегодня, 06:27
Глушенков – пятый игрок «Зенита» с 4 голами в матче РПЛ в XXI веке после Ерохина, Дзюбы, Малкома и Кассьерры. У всех клубов лиги – 6 покеров в сумме
9вчера, 19:24
Главные новости
Вадим Лукомский отвечает на ваши вопросы. «Великий Лук»: новый выпуск на ВидеоСпортсе’‘
21 минуту назадВидеоСпортс"
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
133029 минут назад
Ямаль включен в заявку «Барсы» на игру с «Сосьедадом». Вингер восстановился после травмы паха
736 минут назад
Внучка Гинера о том, как попала на CSKA TV: «Закончила МГИМО, проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Роль ведущей мне близка: работала на радио, на «Карусели», пять лет была лицом Disney»
50сегодня, 10:17
ЦСКА вновь играет с «Балтикой», а вы можете получить бонус до 15 000 от FONBET!
сегодня, 10:00Реклама
Карвахаль выбыл на 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы
34сегодня, 09:44
Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Даже не знаю, кто он такой, никогда не видел его на футбольном поле. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»
55сегодня, 09:28
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
68сегодня, 09:01
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
29сегодня, 08:52
Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
12сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Краснодар» не лидер РПЛ по игре, у команды Мусаева спад. «Ростов» терзал их и был ближе к победе»
17 минут назад
Слот о 2-м голе «Пэлас»: «Ливерпуль» может винить только себя за то, как мы защищались. Один из наших игроков решил выбежать, хотя на контратаку не было времени»
19 минут назад
Чемпионат Франции. «Лилль» сыграет с «Лионом», «Ницца» – «Париж», «Марсель» в гостях у «Страсбура»
30вчера, 21:01
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1519 минут назад
Селюк готов поспорить с Талалаевым на миллион рублей, что «Ахмат» закончит сезон выше «Балтики»
623 минуты назад
Ди Лусиано ушиб коленный сустав на тренировке ЦСКА. Защитник пропустит не менее двух недель
426 минут назад
Поттер об увольнении из «Вест Хэма»: «Я невероятно разочарован, но признаю, что результаты были недостаточно хорошими. Желаю клубу только удачи в будущем»
438 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Сассуоло», «Милан» против «Наполи», «Рома» примет «Верону»
1746 минут назадLive
Ньямси об оценке Transfermarkt: «Не знал, что Батраков теперь стоит в два раза дороже Роналду. Это хорошо для Алексея»
749 минут назад
Виейра о Моуринью: «У нас были сложные отношения, я ушел за несколько месяцев до требла «Интера» по своей вине. Теперь, сам будучи тренером, я понимаю его точку зрения»
153 минуты назад