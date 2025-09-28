  • Спортс
  Орлов о 5 голах Глушенкова в 2 играх: «Не сказал бы, что Семак перевоспитал его. Максим сам все понял. Сергей Богданыч просто не стал мешать»
3

Орлов о 5 голах Глушенкова в 2 играх: «Не сказал бы, что Семак перевоспитал его. Максим сам все понял. Сергей Богданыч просто не стал мешать»

Геннадий Орлов оценил всплеск результативности у Максима Глушенкова.

В субботу хавбек «Зенита» забил четыре мяча в игре РПЛ с «Оренбургом» (5:2), а неделей ранее отметился голом и ассистом в матче с «Краснодаром» (2:0).

«А помните, что я сказал после матча «Краснодар» — «Зенит» (0:2)? Назвал Глушенкова лучшим российским игроком в РПЛ. По-моему, он во встрече с «Оренбургом» подтвердил эти слова.

Очень хороший футболист! Как он разнообразно действует. Как на рывке уходит от опекуна. Какие породистые голы! А как понимает партнеров? Когда молодец, тогда молодец. Ну и, слава богу, начал улыбаться после забитых мячей.

Я бы не сказал, что Семак перевоспитал Глушенкова. Максим сам все понял. Сергей Богданыч просто не стал ему мешать. В этом тоже заключается заслуга тренера. Он же дал ему 10-й номер. Это о многом говорит — о том, как тренер оценивает своего футболиста», – сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
