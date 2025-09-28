Юрий Семин: «Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он правильно воспринял критику и стал больше работать на команду»

Юрий Семин оценил покер Максима Глушенкова «Оренбургу» (5:2).

«Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит ». Он талантливый футболист, имеет большой потенциал с хорошим пониманием игры. Думаю, он стал больше работать на команду и правильно воспринял критику, которая была по отношению к нему.

Максим показывает хороший футбол. Глушенков — один из лучших игроков РПЛ , вместе с Батраковым. Но лучшего игрока мы назовем после сезона», – сказал экс-тренер «Локомотива».