Юрий Семин: «Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он правильно воспринял критику и стал больше работать на команду»
Юрий Семин оценил покер Максима Глушенкова «Оренбургу» (5:2).
«Покер Глушенкова меня не удивил, его для этого брали в «Зенит». Он талантливый футболист, имеет большой потенциал с хорошим пониманием игры. Думаю, он стал больше работать на команду и правильно воспринял критику, которая была по отношению к нему.
Максим показывает хороший футбол. Глушенков — один из лучших игроков РПЛ, вместе с Батраковым. Но лучшего игрока мы назовем после сезона», – сказал экс-тренер «Локомотива».
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
