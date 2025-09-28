Селюк готов поспорить с Талалаевым на миллион рублей, что «Ахмат» закончит сезон выше «Балтики»

Дмитрий Селюк готов поспорить с Андреем Талалаевым на миллион рублей.

Футбольный агент уверен, что «Ахмат » закончит сезон выше «Балтики».

«Я хорошо знаю Талалаева и как он работает. Уверен, что к зимней паузе «Балтика» будет находиться в районе восьмого места. Текущая ситуация – это эффект выхода в РПЛ , мотивационная составляющая, все хотят себя проявить.

Я готов поспорить на миллион рублей с Андреем Талалаевым, что «Ахмат» по итогам нынешнего сезона будет выше, чем «Балтика». Талалаев мой товарищ и должен подтвердить, что он согласен на такое пари», – сказал Селюк .

После девяти матчей «Балтика » идет на 5-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков. «Ахмат», ранее обыгравший «Акрон» (3:0), с 15 баллами располагается на 7-й строчке.

Следующий матч «Балтика» проведет сегодня на выезде против ЦСКА.