Селюк против ужесточения лимита: «В России это только ослабит клубы. Эксперты дают Дегтяреву неточные данные, в футболе они не разбираются»
Дмитрий Селюк считает, что ужесточение лимита навредит российскому футболу.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. К 2028 году планируется ужесточить лимит до 10 легионеров в заявке, 5 из которых могут находиться на поле одновременно.
«Эксперты, которые обслуживают министра спорта Дегтярева, к сожалению, не разбираются в футболе. Они дают ему справки с неточными данными, например, утверждают, что в Испании можно иметь только пять иностранцев.
На самом деле клубы могут выбирать игроков из 27 стран Европы и Африки – это около 1,4 млрд человек. В России же таких возможностей нет, и жесткий лимит только ослабит клубы», – сказал футбольный агент.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
