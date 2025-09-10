  • Спортс
Селюк против ужесточения лимита: «В России это только ослабит клубы. Эксперты дают Дегтяреву неточные данные, в футболе они не разбираются»

Дмитрий Селюк считает, что ужесточение лимита навредит российскому футболу.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планируемом «плавном снижении» количества иностранных игроков в чемпионате России. К 2028 году планируется ужесточить лимит до 10 легионеров в заявке, 5 из которых могут находиться на поле одновременно.

«Эксперты, которые обслуживают министра спорта Дегтярева, к сожалению, не разбираются в футболе. Они дают ему справки с неточными данными, например, утверждают, что в Испании можно иметь только пять иностранцев.

На самом деле клубы могут выбирать игроков из 27 стран Европы и Африки – это около 1,4 млрд человек. В России же таких возможностей нет, и жесткий лимит только ослабит клубы», – сказал футбольный агент.

