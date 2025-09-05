Дмитрий Селюк: «Карпин – бизнесмен, в сборную вызвали всех, кого приобрело «Динамо». Категорически плохо, когда тренер сочетает работу в клубе и сборной»

Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина со сборной России и «Динамо».

Вчера Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

«Думаю, Валерий Карпин в печали. Меня удивило его интервью после матча, когда он сказал, что сборная Иордании входит в пятерку самых сильных сборных, с которыми мы играли. А с кем играли? С Бахрейном и Вьетнамом? Это же просто позор.

К сожалению, работа Карпина скатывается вниз и в сборной, и в «Динамо». В «Динамо» работа не выдерживает никакой критики.

Карпин – бизнесмен, который решает, кого вызвать, а кого нет. Всех, кого приобрело «Динамо», вызвали в сборную. И не важно, что они сидели на скамейке в клубе. К Карпину кто идет – это, считай, игрок сборной. Категорически плохо для всего, когда тренер сочетает работу и в сборной, и в клубе.

Я не знаю, почему Карпин не выпустил игроков «Динамо ». Может, бережет для игры со «Спартаком». Раньше Карпин с удовольствием выпускал игроков, когда их надо было продавать, того же Осипенко.

Сейчас просто вызывает – уже продали, уже заработали», – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк .

Литвинов про 0:0 России и Иордании: «Где‑то недооценили соперника, думали, будет попроще. Но ребята все‑таки вышли на ЧМ»