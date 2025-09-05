  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Селюк: «Карпин – бизнесмен, в сборную вызвали всех, кого приобрело «Динамо». Категорически плохо, когда тренер сочетает работу в клубе и сборной»
44

Дмитрий Селюк: «Карпин – бизнесмен, в сборную вызвали всех, кого приобрело «Динамо». Категорически плохо, когда тренер сочетает работу в клубе и сборной»

Дмитрий Селюк раскритиковал работу Валерия Карпина со сборной России и «Динамо».

Вчера Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

«Думаю, Валерий Карпин в печали. Меня удивило его интервью после матча, когда он сказал, что сборная Иордании входит в пятерку самых сильных сборных, с которыми мы играли. А с кем играли? С Бахрейном и Вьетнамом? Это же просто позор.

К сожалению, работа Карпина скатывается вниз и в сборной, и в «Динамо». В «Динамо» работа не выдерживает никакой критики.

Карпин – бизнесмен, который решает, кого вызвать, а кого нет. Всех, кого приобрело «Динамо», вызвали в сборную. И не важно, что они сидели на скамейке в клубе. К Карпину кто идет – это, считай, игрок сборной. Категорически плохо для всего, когда тренер сочетает работу и в сборной, и в клубе.

Я не знаю, почему Карпин не выпустил игроков «Динамо». Может, бережет для игры со «Спартаком». Раньше Карпин с удовольствием выпускал игроков, когда их надо было продавать, того же Осипенко.

Сейчас просто вызывает – уже продали, уже заработали», – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк.

Литвинов про 0:0 России и Иордании: «Где‑то недооценили соперника, думали, будет попроще. Но ребята все‑таки вышли на ЧМ»

Нули России с Иорданией – как вам?18662 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoВалерий Карпин
logoСборная Иордании по футболу
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoМаксим Осипенко
logoДмитрий Селюк
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис про 0:0 России и Иордании: «Совмещение Карпина влияет – невозможно успешно сидеть на двух стульях. До зимней паузы надо дать ему поработать – это касаемо «Динамо»
4вчера, 07:58
Карпин перед матчем России с Иорданией: «Динамо» осталось там, здесь – сборная. Как отдых точно не воспринимаю, приехал и сразу переключился»
264 сентября, 16:43
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
424 сентября, 13:32
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
529 минут назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
13сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
10сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
10сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
86вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
70вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Зенит» против «Сьона»
16 минут назад
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
750 минут назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
3сегодня, 04:45
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
4сегодня, 04:31
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
8сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
4сегодня, 01:41