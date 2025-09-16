  • Спортс


Селюк о тренерах в РПЛ: «Карпин, Станкович и Шпилевский машут руками и рассказывают про себя великого, а результатов нет. Скандалы дают определенное имя в Европе»

Дмитрий Селюк подверг критике Валерия Карпина и Деяна Станковича.

– Как вам тренеры, которые работают в топ‑клубах РПЛ?

– Например, возьмем Челестини. Он спокойный, трудяга. ЦСКА с ним добьется хороших результатов. Он не любит себя в футболе, а любит футбол в себе. Если на улице болельщикам показать фотографию Челестини, то некоторые даже не узнают, кто это такой. Он тренер‑работяга, такие тренеры добиваются хороших результатов, и он их добьется.

А, например, Карпин, Станкович, Шпилевский много машут руками и рассказывают про себя великого, а результатов пока нет. Потому что они любят себя в футболе, а не футбол в себе. Это люди, которые больше думают о себе, чем о команде и ее результате.

Вы видели, чтобы Семак, Мусаев, Галактионов бегали и орали на бровке, как сумасшедшие? Такого не бывает, понимаете? Тренеры, у которых свое «я» на первом месте, реже добиваются успеха. Все такие скандалы тренеров дают определенное имя в Европе.

Это где‑то по зернышку складывается, все знают, что этот тренер работает в одной из лучших команд России. Потом его пригласят в какой‑нибудь хороший европейский клуб, – сказал футбольный агент. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
