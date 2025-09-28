Карвахаль выбыл на 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы
Даниэль Карвахаль выбыл из-за травмы.
Защитник «Реала» пропустит примерно 4 недели из-за травмы камбаловидной мышцы правой ноги, сообщает Фабрицио Романо.
Карвахаль получил травму во вчерашнем матче против «Атлетико» (2:5).
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
