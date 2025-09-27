Карвахаль о 2:5 от «Атлетико»: «Мы обосрались, но завтра взойдет солнце, и мы будем усердно работать. Когда тебя бьют, это помогает проснуться и увидеть, что не все так радужно»

Даниэль Карвахаль высказался о поражении от «Атлетико».

«Реал» проиграл матч 7-го тура Ла Лиги со счетом 2:5.

«Мы должны продолжать идти вперед, но мы упустили три очка. Впереди долгий отрезок, и когда тебя бьют, это помогает проснуться и увидеть, что не все так радужно».

О непоказанной второй желтой карточке Серлоту

«Да, мы просили об этом. Нам говорили, что нельзя праздновать вместе с болельщиками из-за возможных падений людей с трибун, но мне объяснили, что в этом случае опасной ситуации не было. Посмотрим, будут ли они [в дальнейшем] так объяснять подобные ситуации перед началом сезона».

О том, что Николас Гонсалес мог получить красную карточку

«Я не смотрел эпизод, но у меня остались следы от шипов».

О болбоях

«Давайте расставим конусы с мячами по всему полю, как в Премьер-лиге. Так будет проще».

О состоянии команды

«Мы обосрались, сейчас нас вряд ли можно утешить словами. Но завтра взойдет солнце, и мы будем усердно работать. Пускай это поражение и ранит нас, оно может пойти нам на пользу. Мы должны переварить его, чтобы набраться храбрости», – сказал защитник «Реала ».