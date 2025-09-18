  • Спортс
  • Канисарес о судействе в матче «Реала» и «Марселя»: «Арбитр ошибся в моментах с удалением Карвахаля и вторым пенальти. Рука была в естественном положении»
2

Канисарес о судействе в матче «Реала» и «Марселя»: «Арбитр ошибся в моментах с удалением Карвахаля и вторым пенальти. Рука была в естественном положении»

Сантьяго Канисарес раскритиковал судейство матча «Реал» – «Марсель».

Мадридский клуб одержал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1). Оба гола «Реал» забил с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе.

Второй 11-метровый был назначен Ирфаном Пельто на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса Жуниора. На 69-й минуте Даниэль Карвахаль получил красную карточку за то, что ударил головой в лицо вратарю «Марселя» Херонимо Рульи.

«Арбитр в целом судил плохо, потому что ошибся в двух крайне важных моментах – красная карточка [Карвахаля] и [второй] пенальти. Рука была в естественном положении», – заявил бывший вратарь «Реала» и «Валенсии».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
