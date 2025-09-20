Карвахаль извинился за удаление в игре с «Марселем»: «Это недопустимо. Такого не повторится»
Даниэль Карвахаль попросил прощения за удаление в игре с «Марселем».
Капитан «Реала» во втором тайме матча Лиги чемпионов ударил лбом в лицо голкипера французской команды Херонимо Рульи.
«Я хочу извиниться за то, что произошло несколько дней назад, за удаление в ЛЧ. Это было недопустимо для такого матча и для меня. Такого больше не повторится.
Но команда приложила огромные усилия и выиграла матч», – сказал Карвахаль в эфире клубного ТВ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
