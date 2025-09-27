У Милитао ушиб лодыжки, у Карвахаля мышечный дискомфорт после 2:5 с «Атлетико». Завтра игроки «Реала» пройдут обследование

У двух игроков «Реала» возникли повреждения после игры с «Атлетико».

«Матрасники» победили в мадридском дерби в рамках 7-го тура Ла Лиги со счетом 5:2. По данным журналистки COPE Аранчи Родригес, Эдер Милитао закончил игру с ушибом левой лодыжке. У Дани Карвахаля дискомфорт в правой икроножной мышце. Завтра оба игрока пройдут обследование.