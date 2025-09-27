У Милитао ушиб лодыжки, у Карвахаля мышечный дискомфорт после 2:5 с «Атлетико». Завтра игроки «Реала» пройдут обследование
У двух игроков «Реала» возникли повреждения после игры с «Атлетико».
«Матрасники» победили в мадридском дерби в рамках 7-го тура Ла Лиги со счетом 5:2.
По данным журналистки COPE Аранчи Родригес, Эдер Милитао закончил игру с ушибом левой лодыжке. У Дани Карвахаля дискомфорт в правой икроножной мышце.
Завтра оба игрока пройдут обследование.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?73707 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Аранчи Родригес
