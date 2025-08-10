Мостовой об Абаскале: «Россия для него – золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его в ФНЛ, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел»
Александр Мостовой предложил отправить Гильермо Абаскаля в ФНЛ.
Ранее испанский специалист, тренирующий мексиканский «Атлетико Сан-Луис», заявил о готовности вернуться в «Спартак», который возглавлял с 2022 по 2024 годы.
«Россия для него – золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько!
Отправить бы его куда-нибудь в ФНЛ, он же говорил, что хочется набираться опыта, учиться. Например, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел. Это было бы прекрасно», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?30124 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
