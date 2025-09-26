Мостовой о Тедеско в Турции: «Нефутбольные люди всегда ими и останутся. Это не их вина, а природы»

Александр Мостовой высказался о работе Доменико Тедеско в «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «Фенербахче » может уволить назначенного в начале сентября экс-тренера «Спартака» Тедеско. Тренеру дали три матча для исправления ситуации.

«Меня удивляет, как эти люди всплывают. А когда их убирают через год, то я спокойно реагирую. Потому что футбол придумали еще до всех нас.

Нефутбольные люди всегда ими и останутся. Это не их вина, а природы», – сказал бывший полузащитник «Спартака » и сборной России.