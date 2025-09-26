  • Спортс
  • Мостовой сравнил Абаскаля с Виллаш-Боашем: «Был такой в «Зените», потом тоже отовсюду гнали. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали»
13

Мостовой сравнил Абаскаля с Виллаш-Боашем: «Был такой в «Зените», потом тоже отовсюду гнали. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали»

Александр Мостовой высказался о Гильермо Абаскале.

«Хочется посмотреть на тех людей, которые приглашают таких специалистов. Главное, чтобы они здесь нигде не появились. Как Абаскаль так долго продержался в России? Тут пятерка лучших команд уже известна сразу. Если бы он работал в «Пари НН» условном, конечно, он бы так долго не задержался.

Но Абаскаль был в «Спартаке», там по 30-40 миллионов евро каждый год тратят. В «Зените» тоже такой был Виллаш-Боаш, которого потом отовсюду гнали. Если вы хотите кого-то проверить, то поставьте этих специалистов в команды, которые идут ниже 10-го места. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали. В нашем чемпионате их за последние 10 лет человек 80 точно было. А про нас говорят, что мы плохие», – сказал экс-полузащитник сборной России.

Абаскаль тренирует мексиканский «Атлетико Сан-Луис», который после 10 туров набрал 10 очков и идет на 12-й месте в чемпионате.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
