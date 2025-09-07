Мостовой про Абаскаля: «Хорошо, что раскусили этого клоуна. Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол»
Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России завоевал первый тренерский трофей – команда «Союз Чемпионов» стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол».
– Нам уже хочется на вас посмотреть в профессиональном футболе.
– У нас не любят тех, кто говорит правду.
– Вы же понимаете, что в большие команды сразу не зовут...
– Кого-то зовут. Поверьте, я видел таких. Кто даже по мячу не попадал!
– Кого, например?
– Абаскаля. Кто это такой вообще? Он не играл. Где он работал? Он не знает, как по мячу ударить.
– Но он тренировал до этого. Даже Чалова успел.
– Хорошо, что раскусили этого клоуна! Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол.
– То есть вы верите, что вас могут пригласить сразу в большой клуб?
– Да я не тороплюсь. Мне зачем туда? Захотят – пригласят. Не хотят – не надо. Я живу! Жизнь одна у человека, – сказал Мостовой.