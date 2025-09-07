Мостовой про Абаскаля: «Хорошо, что раскусили этого клоуна. Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол»

Александр Мостовой назвал клоуном бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Экс-полузащитник «Спартака » и сборной России завоевал первый тренерский трофей – команда «Союз Чемпионов» стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол».

– Нам уже хочется на вас посмотреть в профессиональном футболе.

– У нас не любят тех, кто говорит правду.

– Вы же понимаете, что в большие команды сразу не зовут...

– Кого-то зовут. Поверьте, я видел таких. Кто даже по мячу не попадал!

– Кого, например?

– Абаскаля . Кто это такой вообще? Он не играл. Где он работал? Он не знает, как по мячу ударить.

– Но он тренировал до этого. Даже Чалова успел.

– Хорошо, что раскусили этого клоуна! Такого же, как Тедеско , который случайно попал в футбол.

– То есть вы верите, что вас могут пригласить сразу в большой клуб?

– Да я не тороплюсь. Мне зачем туда? Захотят – пригласят. Не хотят – не надо. Я живу! Жизнь одна у человека, – сказал Мостовой .